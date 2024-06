Piano assunzioni per la sanità piacentina: “Avvio del polo ortopedico e più servizi”

Nuove forze in arrivo per la sanità piacentina. L’Ausl ha avviato un piano di assunzioni e stabilizzazioni del personale del comparto, ovvero dei professionisti sanitari, infermieri, tecnici, fisioterapisti e operatori socio-sanitari, che si concretizzerà già a partire dalle prossime settimane. In particolare, è previsto un investimento su personale infermieristico, tecnici di radiologia e tecnici di laboratorio attingendo dalle graduatorie già esistenti, in aggiunta ai concorsi ordinari e a un concorso straordinario di prossima pubblicazione.

OBIETTIVI

La finalità è duplice. Da un lato, l’Ausl intende assicurare il corretto turn over, legato a pensionamenti e trasferimenti di personale sanitario, anche anticipando alcune future necessità per consentire la pianificazione estiva delle ferie per il personale già in ruolo, nel segno della continuità assistenziale. Per garantire le tre settimane di riposo ai professionisti nel periodo tra giugno e settembre, è infatti necessaria un’efficace programmazione non solo delle attività cliniche ma anche delle risorse umane da integrare.

Secondo questa programmazione, la Direzione delle professioni sanitarie prevede l‘ingresso di 20 infermieri e la stabilizzazione di 8. A questi si aggiungono 6 tecnici di radiologia (più 4 stabilizzazioni) e 5 tecnici di laboratorio. I professionisti entreranno in servizio nelle prossime settimane.

POLO ORTOPEDICO

Il secondo ambito di investimento riguarda l’avvio delle attività del polo ortopedico e riabilitativo del Rizzoli all’ospedale di Castel San Giovanni. Per attuare il progetto, che sarà a regime nel 2026, si prevede un progressivo incremento delle risorse delle professioni sanitarie. In particolare, tra il 2024 e il 2025, sarà necessario ampliare l’organico con 21 infermieri, 10 operatori socio-sanitari, 2 tecnici di radiologia, 4 fisioterapisti e un amministrativo, che saranno assunti attingendo principalmente dalle graduatorie in essere.

Sempre per l’attività del polo riabilitativo della Valtidone, nel 2026 è prevista l’assunzione di altri 11 infermieri (per un totale di 32 a regime), 5 operatori socio-sanitari (15 a regime) e 2 tecnici (4 a regime). Complessivamente, il progetto vedrà un aumento delle unità di 56 professionisti. Per reperire gli infermieri, in particolare, l’Azienda sta lavorando per indire un concorso straordinario. Il bando sarà pubblicato nella seconda metà del mese di giugno.

I nuovi assunti non saranno necessariamente destinati alle tre nuove unità operative che nasceranno a Castel San Giovanni: una volta assunti i nuovi contingenti, l’Azienda riorganizzerà le proprie equipe sulla base di criteri di specializzazione, esperienza e residenza.