Alseno, chiodi e veleno nei bocconi: tre cani salvati in extremis

Allerta bocconi avvelenati nel capoluogo di Alseno, dove tre cani dopo aver frequentato alcune aree verdi hanno rischiato di morire. I proprietari sono molto preoccupati per il rischio che stanno correndo quando portano a spasso i loro cani, poiché sono stati trovati diversi bocconi avvelenati e alcuni avevano delle puntine e chiodi all’interno.

Le zone dove si sono verificati questi ritrovamenti sono principalmente le tre aree verdi situate nei pressi della sede Avis di Alseno e quella di via Battisti. A causa di questi bocconi sono stati intossicati tre cani: uno di questi di razza bassotta è stato ricoverato in clinica per ben cinque giorni perché all’interno della polpetta avvelenata c’era anche un chiodo.

L’ARTICOLO DI ORNELLA QUAGLIA SU LIBERTÀ