Bocconi con veleno per topi, a Borgonovo muore un cane: “Fate attenzione”

Bocconi avvelenati lasciati sui viali. A farne le spese nei giorni scorsi è stato un cane che, una volta ingerito il boccone, è morto. Per questo l’amministrazione comunale ha diramato un avviso tramite la propria pagina Facebook. “Una persona – dice la sindaca Monica Patelli – ci ha informati del fatto che il suo cane, come documentato dal veterinario, è morto per aver ingerito veleno per topi. Chiediamo di prestare attenzione e fare denuncia in caso si verifichino altri casi”.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ