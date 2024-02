Incidente tra auto e ambulanza a Podenzano, ferito il volontario alla guida

Un mezzo della Pubblica Assistenza Valnure è rimasto coinvolto stamattina in un incidente stradale lungo via Roma a Podenzano. Il veicolo stava trasportando un paziente quando – per cause ancora da accertare – è avvenuto lo scontro con un’auto. In seguito all’impatto l’ambulanza è finita contro il muretto di una casa a lato della carreggiata e l’autista al volante ha riportato lievi ferite.

Sul posto sono giunti i soccorritori con un’ambulanza della pubblica assistenza di San Giorgio, mentre gli agenti della polizia locale dell’Unione Valnure Valchero hanno regolato il traffico e compiuto i rilievi.