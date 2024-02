Urla, schiaffi e pugni: in viale Dante residenti svegliati da una rissa

Un’altra notte di violenza nelle vie della città: attorno alle 3.00, una rissa è scoppiata in viale Dante, creando allarme tra i residenti della zona, nelle vicinanze della rotatoria.

Ad affrontarsi, due uomini, che si sono scambiati spintoni, schiaffi e pugni sia sul marciapiede, sia in mezzo alla strada.

Il trambusto ha svegliato molti residenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine e immortalato la scena con i propri cellulari, con i video che hanno presto fatto il giro di decine di chat WhatsApp.

A quanto pare, non ci dovrebbero essere feriti.