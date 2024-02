Il carrello è pieno, ma alle casse self-service pagano un solo prodotto: denunciati

Hanno fatto spesa riempiendo il carrello di prodotti, salvo poi presentarsi alle casse self service e pagare solo una confezione di merendine da tre euro: si tratta di un uomo e una donna rispettivamente di 38 e 44 anni, i quali – dopo aver tentato di eludere la sicurezza di un punto vendita di Castel San Giovanni – sono stati notati e bloccati dal personale addetto. Per loro è poi scattata la denuncia dei carabinieri.

L’episodio risale alla mattinata di ieri, lunedì 12 febbraio, quando la coppia si è recata all’interno del punto vendita. I due hanno riempito il proprio carrello con alcuni generi non di prima necessità, quindi si sono recati alle casse automatiche “self service”. Qui, però, hanno passato sotto al lettore ottico solamente una confezione di merendine da tre euro, pagato regolarmente. Dopo aver ritirato la ricevuta e con il QR code presente sullo scontrino si sono diretti all’uscita. Ad attenderli, però, c’era un addetto alla sicurezza: subito dopo sono arrivati anche i carabinieri di Sarmato. I due sono stati portati in caserma. Al termine degli accertamenti la refurtiva è stata restituita al direttore del punto vendita, mentre i due “clienti” sono stati identificati e denunciati per furto aggravato.