San Valentino: per gli innamorati fiori e cioccolato, le interviste ai piacentini

“Stappiamo una bottiglia di spumante a casa – spiega una donna mentre è intenta a comprare l’occorrente per la serata al mercato di Piacenza – siamo sposati da 42 anni, ma ancora ci piace festeggiare San Valentino“.

Anche per i piacentini il 14 febbraio è l’occasione per celebrare l’amore, in tutte le sue forme e sfumature. C’è chi riceve fiori e chi sceglie di auto-regalarseli. Rose, cioccolatini, e cene al ristorante sono il simbolo di questa ricorrenza, ma anche un semplice stare insieme in casa sembra essere l’opzione per molti cittadini.

Quali sono i programmi dei piacentini? Passeggiando per le vie del centro abbiamo raccolto qualche idea. Adottare un gatto, comprare dei funghi, cenare con una parmigiana a forma di cuore: questi tra i regali più originali che hanno sostituito i canonici gioielli per gli innamorati di Piacenza.