San Valentino 2024: 5 idee regalo per amanti della tecnologia

Lo sentite questo “profumo d’amore” nell’aria? Perché a San Valentino tutto è più romantico, persino la “fredda” tecnologia.

La top 5 dei gadget tech – Di opzioni, il mondo tech ne offre davvero tante. Qui andiamo a stilare una nostra top 5, inserendo quelli che, secondo noi, sono i gadget più curiosi e romantici da poter regalare per l’occasione.

1) Il Portafoto digitale si tratta di una vera e propria cornice digitale all’interno della quale poter trasmettere le proprie foto, in coppia o singolarmente, in modo tale da non perdere mai il contatto con la/il propria/o amata/o.

2) Il Diffusore di profumo digitale: quante volte, quando si è innamorati, capita di sentire l’odore dell’altra persona anche a KM di distanza? E quante volte, in realtà, avreste voluto averlo ancora più vicino? Con questo diffusore digitale è possibile inserire un’essenza precisa e lasciare che si liberi nell’aria.

3) La Lampada-Spotify: che strano accostamento vero? In realtà lo è molto meno di quel che si pensa. Numerosi servizi online offrono la possibilità di realizzare una lampada a led con raffigurato un brano (con tanto di “qr code” per ascoltarlo) con la grafica di Spotify. Chiaramente, il vostro brano preferito, il vostro brano d’amore.

4) Il Portachiavi con rullino fotografico: sulla scia del portafoto, un altro gadget tecnologico ideale per San Valentino è il portachiavi con tanto di rullino fotografico integrato con quelle che sono le vostre foto del cuore.

5) Una bella vacanza: l’ultima idea che vogliamo suggerirvi, in realtà, ha a che fare con la tecnologia fino a un certo punto. Esistono diverse tipologie di cofanetti regalo grazie ai quali potrete prenotare una vacanza all inclusive per due. Cosa ci sarebbe di meglio?

di Francesco Messina

Vai alla pagina principale di tuttotek.it