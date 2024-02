“Parlami d’amore”: Palazzo Farnese apre le porte ai giovani aspiranti scrittori

Torna il contest di scrittura creativa “Parlami d’amore”, il giorno di San Valentino, mercoledì 14 febbraio. L’iniziativa, che nell’edizione 2023 ha coinvolto 260 ragazzi di tutte le scuole della provincia di Piacenza, si rivolge a tutti gli aspiranti scrittori tra i 14 e i 19 anni che vogliano cimentarsi con la composizione di storie, scegliendo il genere più congeniale.

L’iniziativa si svolge in collaborazione con il Comune di Piacenza ed è sostenuta dalla Banca di Piacenza: per il secondo anno consecutivo saranno messe a disposizione degli aspiranti scrittori alcune sale dei musei civici di Palazzo Farnese, allestite con postazioni per la scrittura. Le scuole della provincia, in caso di difficoltà ad accompagnare in città i propri studenti, potranno, invece, predisporre nella propria sede uno spazio adeguato agli aspiranti scrittori.

Tutti i partecipanti dovranno arrivare a Palazzo Farnese tra le 8.45 e le 9.15 per la registrazione che sarà condotta dai ragazzi del Liceo Gioia che formeranno la giuria popolare. La fase di scrittura, cioè il concorso vero e proprio, durerà tre ore: alle 9.30 saranno aperte le buste con gli “ingredienti” che dovranno essere usati per comporre la propria storia che potrà essere d’amore, ma anche horror, umoristica, fantasy, di formazione.

Durante una cerimonia in programma per la prima settimana di giugno, verranno assegnati premi ai racconti più belli, divisi tra le categorie di studenti del biennio, del triennio, in base alla valutazione della giuria di qualità, presieduta dallo scrittore piacentino Gabriele Dadati e della giuria popolare, composta dagli studenti organizzatori coordinati dalla professoressa Annalisa Trabacchi. Per la prima volta si costituirà anche una giuria popolare junior: si tratta di studenti della scuola media Calvino che decreteranno i propri vincitori e assegneranno alcuni premi speciali. Grazie al sostegno della Banca di Piacenza, i racconti migliori saranno raccolti in un volume dedicato. Le iscrizioni sono aperte ufficialmente da oggi, venerdì 2 febbraio.