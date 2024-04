La vita della regina Elisabetta raccontata con la danza: si chiude “Inverno Farnesiano”

Sarà un fine settimana pieno di eventi quello che chiude la rassegna “Inverno Farnesiano”. Tra le proposte in programma lo spettacolo di danza “Elisabetta Farnese: sposa determinata e stimata regina”, che andrà in scena sabato 6 aprile a Palazzo Farnese, alle 18.00 e alle 19.15, in doppia replica .

“Sono felice che a chiudere simbolicamente questi tre mesi di “Fasti Farnesiani” siano le eleganti coreografie di alcune delle migliori scuole di danza piacentine”, ha spiegato l’assessore alla cultura, Christian Fiazza, riferendosi alla sinergia che si è creata tra le scuole di danza Tersicore, Choròs, Alive Dance Studio e l’associazione Piacenza Network Aps.

la trama

Intrecci di incontri, il matrimonio e numerose vicissitudini. Questo è il fulcro dello spettacolo dedicato alla rappresentazione di Elisabetta.

Tra le varie tappe della sua vita, tre sono i momenti cruciali della vita della regina del Farnese: l’incontro con Giulio Alberoni alla Pilotta di Parma, dove le verrà proposto di diventare la seconda moglie del re; lo scontro con la “rivale” principessa Orsini e il sopraggiungere alla corte spagnola durante l’ultimo atto, dedicato a l matrimonio con re Filippo V di Spagna.

Lo spettacolo di danza

In scena si alterneranno circa sessanta ballerine e ballerini, tra gli 8 e 25 anni. “L’emozione che pervade il corpo di ballo è tangibile – hanno commentato Marcella Azzali direttrice di Choròs, Elena Baderna direttrice di Alive Dance Studio e Ottavia Marenghi in rappresentanza di Piacenza Network – Ciò che rende ancora più gratificante questa esperienza è la capacità di creare collaborazioni strette tra diverse scuole di danza”.