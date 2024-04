Placentia Half Marathon, attese 10mila presenze: tra gli atleti pompieri e poliziotti

Il conto alla rovescia verso la 27esima edizione della Placentia Half Marathon dice che mancano solo sei giorni a un evento unico nel suo genere e capace di coinvolgere un’intera città. Nella mattinata di oggi, lunedì 29 aprile, si è svolta la tradizionale tappa di avvicinamento tra le bellezze di Palazzo Farnese dove sono stati consegnati i pettorali di gara ai rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine che parteciperanno alla grande due giorni di festa dello sport tra le vie e le piazze di Piacenza.

“Siamo orgogliosi di vedere ogni anno la presenza di tutte queste divise di diverso colore che ci aiutano e supportano nell’organizzazione di un evento che ha delle unicità di cui andare fieri” le parole di Pietro Perotti che insieme al compagno di viaggio Alessandro Confalonieri ha ringraziato tutte le realtà che rendono grande la mezza maratona piacentina.

La carica dei 10mila per gli eventi legati alla mezza maratona

“Parlando di numeri pensiamo di poter raggiungere i 1.500 atleti iscritti alla gara, ma la partecipazione più grande e quella a cui teniamo di più è quella che riguarda la città attraverso le iniziative collaterali come i 5mila che attenderanno i corridori sul Pubblico passeggio” afferma Perotti. Vicino a lui Confalonieri che con l’entusiasmo che lo contraddistingue ha annunciato che saranno 10mila in tutto le persone che vivranno da protagonisti l’ampio programma di iniziative che contraddistinguerà le giornate di sabato e domenica.

Tra i 1.500 atleti sicuramente ci saranno anche volti noti della politica locale come l’assessore alla Cultura Christian Fiazza e rappresentanti delle forze dell’ordine e delle realtà che quotidianamente lavorano a favore della propria comunità. Non sarà di certo la prima volta Roberto Romagnoli, vigilie del fuoco che ha alle spalle circa venti partecipazioni. “Le emozioni sono sempre le stesse perché è bellissimo correre nella propria città – le sue parole -. Quest’anno lo stato di forma è quello che è, però l’importante è divertirci”.

Anche la Polizia locale sarà rappresentata alla partenza prevista in piazza Cittadella, non vede l’ora l’agente Paolo Zuffada: “Sono diversi anni che corro. Mi sono unito da poco al corpo di Polizia e quindi sarà un grande onore rappresentarla durante la manifestazione”. Obiettivo? “L’importante è partecipare, ma vorrei restare sotto l’ora e mezza” risponde Zuffada. Ai nastri di partenza anche carabinieri, guardia di finanza e i giovani allievi della scuola di Polizia come Simone Bruni, Alessandro Baldissari e Giovanni Baudo: “Ci stiamo allenando e preparando molto bene, siamo carichi e onorati di rappresentare la Polizia di Stato in un evento così importante”.

Il programma della 27esima Placentia Half Marathon

Il sipario sulla 27esima edizione della Placentia Half Marathon si alzerà sabato 4 maggio. Tra le iniziative in programma c’è ScopriPiacenza con partenza prevista alle 15.15 da Piazza Cittadella, con arrivo in Piazza Cavalli alle 18.00.

Il percorso condurrà i partecipanti alla scoperta di alcuni dei più suggestivi teatri piacentini, compreso il Teatro Municipale che nel 2024 celebra il suo 220esimo anniversario: traguardo storico raffigurato al centro delle medaglie che verranno consegnate ai partecipanti della mezza maratona. L’obiettivo principale di ScopriPiacenza è valorizzare e promuovere l’attività delle associazioni locali impegnate nella conoscenza della città e della provincia.

Sempre nel pomeriggio di sabato verrà inaugurato il Villaggio Maratona nell’Arena Daturi dove saranno consegnati i pettorali e le magliette color giallo _ non casuale visto l’imminente arrivo del Tour de France a Piacenza – a tutti i partecipanti. E poi via allo sport e ai giochi per i più piccoli con “Hakuna Matata” per la quale è previsto il ritrovo alle 15.30 sempre all’interno dell’Arena Daturi.

Da Piazza Cavalli alle 17.00 parirà “100% Progetto Vita“: una camminata contraddistinta dalla presenze di decine di aziende e realtà territoriali che contribuiranno ai progetti promossi da Progetto Vita. Piazza Cavalli vero cuore della manifestazione dove alle 18.00 di sabato si terrà la presentazione dei Top Runners e dei Pacers. Alle 18.15 concerto del Coro dei Tasti Neri in occasione del 70esimo anno dalla fondazione di Avis Piacenza.

SI arriva quindi alla giornata di domenica 5 maggio: la partenza della mezza maratona è prevista per le 9.30. Degna di nota l’iniziativa della staffetta tra salvati e salvatori che vedrà coinvolti 21 salvati grazie all’utilizzo di un defibrillatore accompagnati da 21 salvatori, volontari delle Forze Armate e polizia locale che hanno contribuito a salvare le loro vite. Dalle 9.45 via alla Minimaratona Pedibus per Unicef: una festa di promozione dello sport che coinvolgerà migliaia di bimbi e tutti gli atleti. Allo stesso orario partirà anche la Camminata delle associazioni perchè ci sono mille modi per affrontare il magico evento della mezza maratona piacentina.