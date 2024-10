Sorpresa a Palazzo Farnese: Al Bano in vista alla mostra “L’ultima Eudaimonia”

Visita molto speciale questo pomeriggio, sabato 5 ottobre, a Palazzo Farnese alla mostra “L’ultima Eudaimonia” dell’artista piacentina Brigitta Rossetti: tra il pubblico, infatti, è comparso Albano Carrisi.

Il cantante, tra i più conosciuti e apprezzati in Italia e all’estero, ha deciso di fare una piccola tappa a Piacenza proprio per ammirare la mostra, per poi ripartire con direzione Milano: non prima di aver scambiato due chiacchiere e concesso selfie e autografi ad alcuni dei visitatori presenti.

“Ero già stato a Piacenza – ha rivelato Al Bano – ma non avevo mai visitato Palazzo Farnese. Che dire, è davvero stupendo. Sono qui perché il padre di Brigitta, l’artista che ha realizzato queste opere, è un mio amico di vecchia data nonché mio testimone di nozze con Romina Power nel 1970. La mostra è davvero interessante, la consiglio. Tra l’altro so che in questo bellissimo cortile si organizzano spesso eventi e concerti. Non mi dispiacerebbe affatto, un giorno, esibirmi qui. Vedremo!”.