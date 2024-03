Conto alla rovescia per la Placentia Half Marathon e nasce la “PHM Staffetta”

Sabato pomeriggio, 16 marzo, presso l’Ipercoop Gotico di Piacenza, si è svolto un importante incontro per gli organizzatori della Placentia Half Marathon. L’evento ha rappresentato un’opportunità fondamentale per definire gli ultimi dettagli prima del grande giorno che arriverà fra meno di 50 giorni. Grande interesse per la novità di questa edizione, la PHM Staffetta, organizzata grazie alla preziosa collaborazione con il CSI Piacenza. La PHM Staffetta si propone di avvicinare e far vivere a tutti coloro che praticano un’attività sportiva, ma non si sentono ancora pronti ad affrontare i 21,097 km della mezza maratona, le emozioni che solo una grande manifestazione sportiva può far vivere.

Tale formato ha suscitato numerose richieste di informazioni e si preannuncia come una possibilità stimolante per coinvolgere una vasta gamma di corridori. Molto interesse anche per le promozioni attive, pensate per rendere ancora più allettante la partecipazione alla 27^ PHM e che sono tutte consultabili sul sito ufficiale: www.placentiahalfmarathon.it. Qui è possibile ottenere informazioni dettagliate sull’evento stesso, così come sulle modalità di iscrizione, comprese quelle relative all’affiliazione con la Fidal tramite l’ASD Placentia. Iscrizione all’ASD Placentia Per chi nel 2023 non era iscritto a nessun gruppo sportivo affiliato Fidal, c’è un’offerta speciale che riprende il grande successo dello scorso anno. Fino al 1° aprile, ci si può iscrivere all’ASD Placentia (e quindi alla Fidal) e alla 27^ Placentia Half Marathon. Per farlo occorre: seguire le istruzioni sulla pagina ASD Placentia e richiedere l’iscrizione alla 27^ Placentia Half Marathon via email inviando tutto quanto richiesto per l’iscrizione al gruppo (e quindi alla Fidal) e allegare la ricevuta di pagamento a [email protected].

Promozione per i Gruppi Sportivi I Gruppi Sportivi affiliati alla Fidal hanno l’opportunità di iscrivere almeno 10 atleti alla Mezzamaratona con una quota agevolata fino al 15 aprile 2024. Si possono trovare ulteriori dettagli sui costi sulla pagina dedicata alle iscrizioni.