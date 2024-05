Placentia Half Marathon, il keniano Kangogo Thimoty Kibet vince l’edizione 2024

Con il tempo di 1.01.32 va a Kangogo Thimoty Kibet l’edizione 2024 della Placentia Half Marathon. “È la mia prima mezza maratona in Italia e seconda in totale. Sono emozionato, non pensavo di venire ma ero convinto che avrei potuto fare bene”. Sono le sue prime parole.

Al secondo posto si è classificato Kororia Dennis Kiprop con il tempo di 1.03.33, e al terzo posto il primo degli italiani Daniele Meucci con in 1.05.07.

La gara femminile è stata vinta dall’italiana Federica Sugamiele con il tempo di 1.13.07.

Il primo dei piacentini, per la terza volta, è Matteo Maiocchi, mentre tra le piacentine la prima classificata è la miss Alessandra Carlà.

Alessandra Carlà e Matteo Maiocchi saranno ospiti in studio allo Spazio Rotative di Libertà per lo speciale dedicato alla mezza maratona in onda martedì sera dalle 21.15.

IL SERVIZIO DI SICUREZZA E CONTROLLO

Più di 600 le persone coinvolte nel servizio della manifestazione, grazie alla partecipazione di oltre 50 associazioni con il coordinamento della protezione civile.

“Un grande dispiegamento di forze per consentire lo svolgimento in sicurezza di un evento unico – ha sottolineato il questore di Piacenza Ivo Morelli -. Oltre agli agenti operativi lungo il percorso siamo anche contenti che vari allievi della scuola di Polizia abbiano partecipato alla mezza maratona”.

LA GARA

Sono partiti alle 9.30 gli oltre 1.500 runner della 27esima edizione della Placentia Half Marathon. “Una manifestazione bellissima che fa grande Piacenza” le parole della sindaca Katia Tarasconi prima della partenza di piazza Cittadella. Oltre 1500 i runner con l’obiettivo di arrivare in piazza Cavalli sostenuti da tutta la città.

la 27esima edizione della PHM

È il giorno della Placentia Half Marathon che quest’anno celebra la sua 27esima edizione con le migliaia di partecipanti che coloreranno di gioia e sorrisi l’intera città. Il clima di festa si è iniziato ad assaporare già nel pomeriggio di ieri, sabato 4 maggio, grazie alle belle iniziative organizzate tra il centro storico e l’arena Daturi.

La madrina della 27edizione della mezza maratona è Maria Guida, campionessa Europea di Maratona nel 2002 a Monaco di Baviera e pluricampionessa italiana del Cross, Maratonina e 10mila metri.

i top runner

Tra i top runner in gara Dennis Kiprop Kororia e Timothy Kibet Kangogo che proveranno a far crollare il record del connazionale Lokomwa (1 ora e 41 secondi nel 2015). Un altro keniano al via sarà Ishmael Chelanga Kalale, mentre sempre dall’Africa arriveranno il marocchino Mohsin Foguani e l’etiope Adimasu Angino Asado. Confermati i due azzurri Daniele Meucci e Federica Sugamiele, ai quali si aggiungono Elia Generali, Antonino Liuzzo, Giuseppe Bonavita, Rachid Benhamdane, Lorenzo Barbieri e Fabio Gervasi. In campo femminile con le nostre Sugamiele, Casetta e Grisoni, la keniana Rholex Jelimo Kogo all’esordio sulla distanza.

MARTEDÌ LO SPECIALE DI TELELIBERTÀ

Martedì 7 maggio alle 21.15 andrà in onda su Telelibertà uno speciale curato da Marco Vincenti interamente dedicato alle emozioni e ai sorrisi della 27esima edizione della Placentia Half Marathon.

IL PERCORSO

Anche quest’anno, il percorso della Placentia Half Marathon giunta alla 27esi00ma edizione partirà alle 9,30 da piazza Cittadella, mentre l’arrivo è previsto nel “cuore” della nostra città, piazza Cavalli, dopo i canonici 21 chilometri e 97 metri della mezza maratona.

Nei primi cinque chilometri di gara, i partecipanti attraverseranno alcune delle principali vie di Piacenza. Una volta transitati all’ombra del monumento ai Pontieri, “l’esercito” di runner si dirigerà, dove aver costeggiato un paio di giardini pubblici, verso il Facsal, dove ci sarà l’emozionante momento del “boato” tributato dai partecipanti alla Minimaratona Pedibus e alla Camminata delle associazioni.

le manifestazioni collaterali

Insieme alla Minimaratona Pedibus rappresenta una storica pietra miliare degli eventi collaterali della manifestazione, anche se per carica di emozioni e numeri di secondario ha ben poco. Anche quest’anno, accanto all’entusiasmo dei giovanissimi, pronti a far esplodere il “boato” di tifo sul Facsal a favore dei runner, ci sarà anche la Camminata delle Associazioni, con tante realtà che anche quest’anno hanno risposto presente alla chiamata degli organizzatori Alessandro Confalonieri e Pietro Perotti.

Un migliaio anche quest’anno le presenze sul Facsal (angolo via Alberici) intorno alle 9 dove insieme alla Minimaratona Pedibus è previsto poi il via alle 9.40 dopo l’affettuoso saluto al primo passaggio dei runner sul Pubblico passeggio. La Camminata delle Associazioni vedrà come “apripista” la “Banda Ponchielli Città di Piacenza” e si concluderà all’Arena Daturi.

IL PROGRAMMA DI OGGI

La partenza della mezza maratona è prevista per le 9.30 da piazza Cittadella. Degna di nota l’iniziativa della staffetta tra salvati e salvatori che vedrà coinvolti 21 salvati grazie all’utilizzo di un defibrillatore accompagnati da 21 salvatori, volontari delle Forze Armate e polizia locale che hanno contribuito a salvare le loro vite.

Dalle 9.45 via alla Minimaratona Pedibus per Unicef: una festa di promozione dello sport che coinvolgerà migliaia di bimbi e tutti gli atleti. Allo stesso orario partirà anche la Camminata delle associazioni perchè ci sono mille modi per affrontare il magico evento della mezza maratona piacentina.