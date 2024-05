Da Miss Piacenza a prima piacentina alla PHM, Carlà: “La dedico al mio papà”

Il primo dei piacentini alla Piacenza Half Marathon, per la terza volta, è Matteo Maiocchi: “E’ sempre bello gareggiare nella mia città. Non sono il più veloce dei piacentini ma solo il più fortunato perché altri purtroppo sono infortunati – le sue parole -. Dedico questo risultato ai miei figli”.

La prima tra le piacentine in gara è Alessandra Carlà, già miss Piacenza. “Da Miss Piacenza a prima piacentina alla mezza maratona, sono felicissima” sono le sue prime parole – sono le prime parole, aggiungendo una dedica al papà scomparso qualche anno fa -. “Dedico questa vittoria a mio papà che è sempre con me e alle persone che mi hanno supportato in questi mesi di preparazione”.

OSPITI A TELELIBERTà

Alessandra Carlà e Matteo Maiocchi saranno ospiti in studio allo Spazio Rotative di Libertà per lo speciale dedicato alla mezza maratona in onda martedì sera dalle 21.15