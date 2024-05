Minimaratona Pedibus per Unicef, una festa per bimbi e tutti gli atleti

Ha preso il via alle 9.45 la Minimaratona Pedibus per Unicef: una festa di promozione dello sport che coinvolge migliaia di bimbi e tutti gli atleti. Allo stesso orario è partita anche la Camminata delle associazioni: alcuni dei tanti modi per affrontare il magico evento della mezza maratona piacentina.

Gli oltre 5mila i piacentini che hanno preso parte alle iniziative collaterali della Placentia Half Marathon, hanno accolto i runner dando loro il classico 5 e poi si sono addentrati nel cuore di Piacenza a passo di marcia.

Il corteo è partito dal Pubblico Passeggio, accompagnato dalla banda Ponchielli, per dirigersi verso l’arena Daturi per una mattinata all’insegna del movimento.