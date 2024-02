Agazzano torna a crescere: 40 nuovi residenti, sfondata quota 2mila

Dopo anni di progressivo calo della popolazione, Agazzano rialza la testa e inverte la tendenza: il 2023 da poco concluso ha fatto registrare a sorpresa un segno “più” nel bilancio demografico. In un anno, infatti, sono 40 i nuovi abitanti sul territorio e la cosa non sembra casuale. “Il paese sta tornando appetibile” sostiene il sindaco Maurizio Cigalini. “E i servizi non mancano”.

La novità è arrivata a inizio anno, tirando le somme del 2023. Così la popolazione ha sfondato “quota duemila” passando da 1.986 abitanti a 2.026 (1.037 donne e 989 uomini per la precisione): in poche parole, 40 abitanti in più, che corrispondono al 2% della popolazione. Poca roba, si potrebbe pensare, ma che in comuni piccoli rappresenta un importante segnale di una possibile (e auspicata) inversione del trend demografico. Dopo anni di progressivo e continuo calo della popolazione, nel 2021 e nel 2022 si è assistito ad un curioso “congelamento”: per due anni la popolazione è rimasta stabile fissa a quota 1986, né uno di più né uno di meno. Ora, è in aumento. Il saldo tra nati e morti resta negativo (solo 9 culle rispetto a 21 decessi) ma, in compenso, per 84 persone che hanno scelto di lasciare Agazzano ne sono arrivate 136. E gli stranieri? Pure loro sono aumentati proporzionalmente del 2,7% passando da 256 a 263 (123 maschi e 140 femmine): sette in più.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ