Gragnano, panchine fatte a pezzi da ignoti: riparate a spese della collettività

Per ogni vandalo c’è almeno qualcuno che ripara il danno. E così anche le panchine e i tavoli dell’area di sosta nel Parco del Trebbia, a Gragnano, sono state rimesse a nuovo (a spese della collettività) dopo che ignoti ne avevano fatto a pezzi alcune parti. “Adesso speriamo che non vengano di nuovo danneggiati”- sospirano gli amministratori comunali: non è infatti la prima volta che Comune o Parco intervengono per ripristinare i danneggiamenti.

“Ringraziamo il presidente e gli operatori del Parco del Trebbia per aver accolto questa ultima richiesta di intervento”- precisano. “È chiaro che questi luoghi – fruibili da parte di tutta la collettività ma lontano dai centri abitati – sono maggiormente esposti ad atti vandalici. Ci aspettiamo un maggior senso civico da parte di tutti coloro che frequentano queste aree naturalistiche”.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ