Bimba cade al campo giochi e si ferisce, i genitori si rivolgono ai carabinieri

Cade da un gioco nel parco pubblico e batte violentemente la faccia. Nulla di particolarmente eccezionale, quando si parla di bambini. Ma stavolta la vicenda non si è esaurita con un giro al pronto soccorso: a San Nicolò, i familiari di una bimba di 4 anni, infatti, si sono rivolti ai carabinieri per denunciare la possibilità che il gioco in questione non fosse sicuro o integro. E così, la struttura è stata ora rimossa dal parco giochi.

La vicenda risale a mercoledì scorso ed è tuttora oggetto di approfondimenti. Tutto è successo nel parco di piazza Togliatti a San Nicolò, adiacente al centro culturale. Durante il gioco, secondo quanto si è potuto finora ricostruire, la bambina di quattro anni sarebbe salita su una piccola palestra di arrampicata, con reti e corde per arrivare alla sommità. Qualcosa poi, è andato storto perché la bambina ha perso l’equilibrio ed è finita a terra: benché l’altezza non fosse importante, la piccola ha battuto il viso con violenza tale da farle perdere alcuni denti decidui. Subito era stata soccorsa dai presenti e poi era stata condotta prima all’ospedale di Piacenza; successivamente, è stata trasferita all’ospedale Maggiore di Parma per essere sottoposta ad un’operazione specifica legata proprio alla perdita dei denti da latte.