Da largo Battisti a piazza Duomo in marcia contro la tratta di esseri umani

“Prostitute o schiave? È ora di parlarne”. Una cinquantina di persone ha partecipato alla “camminata per la dignità” organizzata dall’associazione Papa Giovanni XXIII in occasione della Giornata Mondiale di Preghiera e Riflessione Contro la tratta di Persone: un corteo che da Largo Battisti ha sfilato per il centro storico sino a raggiungere piazza Duomo al suono di tamburelli e slogan per sensibilizzare la cittadinanza.

“Siamo tutti responsabili, noi che facciamo finta di niente – recita al megafono un manifestante -. Nessuna donna nasce prostituta: siamo noi che la facciamo diventare tale con la nostra indifferenza”.

“La tratta di esseri umani a scopi di prostituzione è stata paragonata a quella degli schiavi africani per il numero di vittime che comporta – spiega Lodovica Ghezzi, responsabile di zona dell’associazione -. Nella nostra realtà piacentina diamo accoglienza a una quindicina di persone, ma tra queste non sono tante le donne vittime della tratta che riescono a uscire da quest’atroce condizione perché la paura del ricatto è tanta”.

Prima di proseguire verso piazza Duomo per la messa presieduta da monsignor Adriano Cevolotto, vescovo della Diocesi di Piacenza-Bobbio, il corteo ha fatto tappa in piazzetta San Francesco per la rappresentazione teatrale della compagnia Quarta Parete.

L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTA’