Castelvetro, un solo banco sul mercato: il Comune cerca nuovi ambulanti

Un mercato che mercato non è: l’amministrazione comunale di Castelvetro tenta di rilanciare l’appuntamento settimanale che accoglie il commercio ambulante.

Al momento a Castelvetro c’è un solo banco, di frutta e verdura, che fa presenza ogni lunedì. Talvolta si aggiungono uno o due banchi di abbigliamento.

“Il desiderio è quello di riuscire a portare un numero di banchi sufficienti per offrire alla popolazione di Castelvetro una più ampia possibilità di scelta merceologica, così da poter rendere l’area mercatale più completa – dichiara l’assessore Alessandro Fruchi -. Certo non sarà semplice”.

Il gruppo al governo del paese ha già preso contatti con il comune di Cremona, per poter coinvolgere i nuovi ambulanti coloro che hanno da poco preso la licenza, e con le associazioni di categoria di Coldiretti Piacenza e Coldiretti Cremona per valutare la possibilità di far arrivare sul territorio il mercato contadino di Campagna Amica.