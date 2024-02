Consigli antitruffa: i carabinieri incontrano gli anziani in provincia

“In caso di dubbio chiamate il 112”: non si stancheranno mai di ripeterlo i militari dell’Arma impegnati in una serie di incontri sul territorio per fornire consigli utili agli anziani per evitare di essere truffati.

Gli ultimi due appuntamenti si sono svolti a Travo e Gropparello, i prossimi si svolgeranno il 29 febbraio a Bobbio e Gossolengo, mentre numerosi altri sono in programma per il mese di marzo. I militari dell’Arma hanno fornito e forniranno ai presenti informazioni e consigli utili e le modalità utilizzate dai malviventi. Gli incontri dei carabinieri di Piacenza con i cittadini si inseriscono nell’ambito della campagna di sensibilizzazione avviata dal Comando Provinciale Carabinieri di Piacenza contro le truffe agli anziani.

Nelle scorse settimane gli incontri si sono svolti a Carpaneto Piacentino, Morfasso, Rivergaro e Villanova sull’Arda. Nelle ultime due occasioni a Travo e Gropparello i comandanti di Compagnia e di Stazione hanno dialogato con i presenti e illustrato, anche mediante esempi concreti, le principali modalità utilizzate dai truffatori. I comandanti di Stazione hanno inoltre richiamato l’attenzione su fatti di cronaca realmente avvenuti in paese, descrivendo la tecnica truffaldina maggiormente adottata dai malviventi.

Gli incontri in programma – Nel mese di marzo sono in programma altri sette incontri coi cittadini : l’ 1 marzo a Cadeo, il 5 marzo a Bettola, il 6 a Fiorenzuola d’Arda, il 9 a Castell’Arquato ed ancora il 15 a Monticelli d’Ongina e il 18 ad Alseno. Il 23 marzo, ultimo incontro del mese, è stato programmato alle 10 e 30 ad Ottone, dove i carabinieri incontreranno i cittadini di Ottone, Zerba e Cerignale. Gli ultimi incontri in programma per il mese di febbraio, invece, sono il 29 febbraio alle ore 18 presso l’auditorium “Philippe Daverio” a Bobbio e alle 20 e 30 a Gossolengo.

Durante gli incontri i militari dell’Arma distribuiranno due “Adesivi Antitruffa”, ideati dai carabinieri piacentini per combattere i raggiri nei confronti delle fasce più fragili, realizzati in modo da poter essere utilizzati sulla parte interna delle porte delle abitazioni private. Un adesivo contiene in sintesi tutti i consigli e le cautele da adottare mentre il secondo adesivo da apporre all’esterno è finalizzato a diventare un deterrente nei confronti dei malintenzionati. E non si stancheranno mai di consigliare che al minimo dubbio bisogna chiamare prima di tutti il numero di emergenza 112.

“Gli incontri – scrive l’Arma – costituiscono un importante momento di aggregazione e vicinanza alla popolazione, confermando sempre più come le Stazioni Carabinieri rappresentano, col loro quotidiano e silenzioso impegno, un baluardo a tutela della sicurezza e della legalità”.