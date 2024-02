Trio di taccheggiatrici sul Corso, una scappa con la giacca griffata

Taccheggiatrici in azione in un negozio di abbigliamento sul Corso a Piacenza, una di loro è riuscita a fuggire con una giacca del valore di oltre mille euro. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 24 febbraio.

La testimonianza – “Sono entrate tre giovani donne, non tutte insieme, ma separatamente – ha riferito una delle persone che lavorano nel negozio -. Le tre giovani sono entrate subito dopo che una commessa era andata a prendere il caffè, così vi era meno personale da affrontare in caso qualcosa non avesse funzionato. E’ stata un’azione fulminea, meno di due minuti. Probabilmente la ladra aveva scelto in precedenza il capo d’abbigliamento, era il più costoso che avevamo nel negozio. Così, avendo studiato prima quello che dovevano fare lo hanno portato via rapidamente. Ci è poi stato riferito che testimoni l’hanno vista correre lungo il corso, portando davanti a sé il voluminoso capo di abbigliamento rubato. La donna è stata vista correre in direzione dello Stradone Farnese”.

Dal negozio è stato chiamato il 113, e sul posto sono accorse le pattuglie della Volante che hanno avviato i primi accertamenti del caso, nel tentativo di risalire alla o alle responsabili. “Purtroppo anche il corso sta diventando sempre più invivibile” hanno detto dal negozio derubato “recentemente un tabaccaio è stato aggredito e picchiato pesantemente in mezzo alla strada. Servirebbe almeno potenziare il numero di videocamere”.