I proprietari escono di casa un’ora nel pomeriggio e i ladri portano via i gioielli

Padroni di casa si assentano per circa un’ora, i ladri ne approfittano per entrare e rubare gioielli per circa cinquemila euro. E’ accaduto nella zona di via Pietro Cella a Piacenza. I malviventi avrebbero agito fra le 17.30 e le 18.30 di mercoledì 12 febbraio. Secondo una prima ricostruzione, i malfattori sarebbero entrati nel cortile retrostante l’abitazione e dal balcone al primo piano hanno scassinato la serratura della porta finestra, probabilmente servendosi di un cacciavite. Del caso si sta occupando la polizia.

