In tre rubano il portafoglio a un anziano, pugile 84enne interviene e lo recupera

L’ingegnere Antonio Rabboni di 83 anni, ex sindaco di San Giorgio, è stato derubato del portafoglio da tre giovani mentre era in piazza Cavalli a mezzogiorno.

In suo aiuto è accorso il maestro di boxe Renato Bonetti, 84 anni, che ha afferrato il ladro per il collo e gli ha mostrato il pugno a un centimetro dal naso dicendogli: “Restituisci subito”. Il giovane ha cautamente obbedito e ha riconsegnato il portafogli prima di fuggire.

“Non mi ero accorto di nulla, non so neppure come ringraziare chi mi ha aiutato e non ha voluto neanche che gli offrissi un caffè” ha raccontato l’ingegnere Rabboni.

“Io sono fatto così, non riesco a sopportare le cose ingiuste e mi è venuto spontaneo intervenire” ha dichiarato Renato Bonetti, maestro di boxe di primo livello, un passato da pugile, calciatore e pilota. Era in centro quando ha notato i tre giovani avvicinarsi all’anziano e sfilargli il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni.

L’articolo di Ermanno Mariani su Libertà