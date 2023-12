Ruba indumenti e ha la droga in tasca: 40enne denunciato. Foglio di via da Piacenza

Nasconde merce rubata in una borsa e in tasca ha la droga: preso dalla polizia è così finito nei guai oltre che per il furto anche per lo stupefacente.

E’ accaduto lunedì pomeriggio in una galleria commerciale piacentina. Il taccheggiatore, poi identificato per un quarantenne sudamericano, aveva fatto incetta di alcuni indumenti, servendosi di una borsa foderata in alluminio e nastro adesivo in modo da poter superare indenne il sistema antitaccheggio. L’uomo è stato notato da un addetto alla vigilanza mentre trafugava abiti, è stato invitato a fermarsi e ne è seguito un vivace parapiglia, durante il quale è stato chiamato il 113.

Sul posto è accorsa una volante, i cui agenti hanno restituito il maltolto al personale e perquisito il ladro che aveva con sé la borsa “antitaccheggio” e una dose di hashish. Lo straniero è stato così accompagnato in questura dove è stato denunciato per furto, segnalato come assuntore di stupefacenti e sottoposto a foglio di via obbligatorio da Piacenza per tre anni.