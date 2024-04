Tenta di rubare scarpe e portafogli: denunciato. Ritrovata auto rubata

Un giovane pakistano è stato denunciato dalla polizia a Piacenza.

Il 20enne è accusato di aver tentato di rubare un paio di scarpe e due portafogli in un negozio nella zona della stazione.

La merce è stata restituita al proprietario. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di sabato 6 aprile.

RITROVATA UN’AUTO RUBATA

Il giorno successivo in via Reggi a Piacenza le Volanti di polizia hanno recuperato una Fiat 500L provento di furto. Sul veicolo e sul luogo in cui è stato ritrovato sono in corso accertamenti del reparto scientifico.

DENUNCIATO SUL PER UBRIACHEZZA MOLESTA

Gli agenti di polizia sono anche saliti su un treno a causa di un gambiano di 34 anni che è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

MINORE A BORDO DI UN MOTORINO SENZA TARGA

Infine, un minorenne è stato fermato a bordo di un motorino senza targa, che risultava essere non immatricolato e privo di assicurazione. Il veicolo è stato sequestrato e il minore sanzionato.