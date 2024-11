Criminalità giovanile a Piacenza: due arresti, sequestrati 3,5 kg di droga

Arrestate due persone maggiorenni, destinatarie di un ordine di carcerazione per rapina e di una custodia in carcere per maltrattamenti e lesioni, e altre cinque denunciate in stato di libertà. E’ l’esito della maxi-operazione della polizia di Stato per il contrasto della criminalità giovanile a Piacenza. La squadra mobile ha svolto “numerose investigazioni e approfondimenti specifici sul tema, per poi organizzare mirati servizi anche con il supporto delle Volanti e dell’ufficio di gabinetto della questura, nonché del Reparto prevenzione crimine di Reggio Emilia e dell’Unità cinofila della guardia di finanza di Piacenza” si legge in una nota ufficiale.

La maxi-operazione è stata condotta a livello nazionale: in tutto, in Italia, sono state controllate, soprattutto in aree di spaccio e della movida, 8.657 persone, di cui 2.514 minorenni. A Piacenza sono stati 121 i soggetti identificati (di cui 47 minorenni), 30 i veicoli e sei le abitazioni controllate. Per quanto riguarda i sequestri, sono stati rinvenuti circa 3,5 chili di cannabinoidi (hashish, marijuana e piante) e cinque armi bianche, oltre a una serra artigianale e dispositivi informatici.

Il 25 ottobre è stata eseguita una perquisizione a carico di un neomaggiorenne ivoriano sospettato di spaccio nella zona del Cheope, frequentata ogni mattina da migliaia di studenti. Il giovane, già osservato in precedenza ma mai trovato in possesso di sostanza stupefacente, è stato infine fermato sotto la propria abitazione, dove sono stati sequestrati 35,1 grammi di hashish, un coltello e il cellulare.

Nel corso della stessa giornata, è stato rintracciato un maggiorenne marocchino, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Milano per rapina. Il 26 ottobre, i controlli si sono intensificati nelle aree a maggiore concentrazione giovanile, comprese alcune abitazioni di soggetti agli arresti domiciliari.

Il 27 ottobre è stato fermato un maggiorenne italiano, destinatario di una custodia in carcere per maltrattamenti e lesioni, trovato anche in possesso di droga. Il 28 ottobre, un’ulteriore perquisizione ha permesso di scoprire una serra artigianale con 10 piante di marijuana, e due maggiorenni italiani sono stati denunciati per coltivazione di stupefacenti. Nel pomeriggio dello stesso giorno, controlli in piazzale Roma hanno portato al sequestro di altra droga, trovata in possesso di ignoti.

Il 29 ottobre, un’operazione di controllo presso quattro comunità giovanili, effettuata con il supporto dei servizi sociali, ha portato al sequestro di 62,2 grammi di hashish e quattro armi bianche. Un minorenne è stato denunciato per spaccio e un maggiorenne segnalato come assuntore.

Al termine delle indagini, otto neomaggiorenni sono stati segnalati alla Divisione Anticrimine per avviare procedimenti volti all’applicazione di misure di prevenzione personali, che potrebbero limitare il loro accesso a determinate aree della città.