“Rapinò un ragazzo in Sicilia”: 29enne arrestato dalla polizia a Piacenza

Un 29enne è stato arrestato dalla Squadra mobile della polizia di Piacenza.

Da sei mesi l’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione e risultava irreperibile. Era stato condannato a tre anni e quattro mesi di reclusione per una rapina avvenuta a Mazara del Vallo in Sicilia nel 2018.

LA RAPINA A MAZARA DEL VALLO

In base a quanto ricostruito dalle indagini, l’uomo a bordo di una vettura con un complice, aveva rapinato un 16enne che, per riprendersi il telefonino, si era aggrappato alle maniglie del veicolo che lo aveva trascinato per 100 metri. Il ragazzo riportò lesioni per 15 giorni.

Dalle indagini è emerso che il 29enne potesse aver trovato ospitalità a Piacenza in una struttura ricettiva. Gli agenti in borghese hanno atteso il suo ritorno, avvenuto a bordo di un taxi e lo hanno arrestato dopo gli accertamenti.

E’ stato inoltre segnalato alla prefettura per detenzione personale di stupefacenti.