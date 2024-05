Arrestato due volte per spaccio di droga a Piacenza, 38enne finisce in carcere

La polizia ha arrestato un cittadino gambiano di 38 anni che deve scontare due anni e nove mesi di reclusione per plurimi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti negli scorsi anni a Piacenza.

In particolare, la polizia fa sapere che l’uomo era stato arrestato in due occasioni dalla a distanza di pochi mesi nel 2018.

GLI ARRESTI PER SPACCIO DI DROGA

Ad agosto una Volante lo aveva fermato in via Torricella dopo un breve tentativo di fuga in bicicletta, trovandolo in possesso di hashish e denaro.

A novembre, un equipaggio della Squadra Mobile lo aveva nuovamente arrestato in via La Primogenita dopo che aveva ceduto una dose di hashish ad un ragazzo.

A seguito di tali fatti, all’uomo era stato applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Piacenza.

Il 38enne, seppur formalmente trasferitosi a Foggia, era nuovamente tornato a Piacenza al termine della misura cautelare del divieto di dimora in questa provincia e aveva trovato alloggio in un centro d’accoglienza per richiedenti asilo.

L’anno scorso, era stato nuovamente controllato e sottoposto ad un fermo per identificazione dalle Volanti nell’ambito di un servizio antidroga in via dei Pisoni.

Il 38enne dopo essere stato individuato dagli investigatori della Mobile, è stato quindi associato presso la locale casa circondariale a disposizione dell’autorità giudiziaria.