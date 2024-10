Minaccia e rapina dopo la lite con una donna: arresto e foglio di via per un 34enne

Un 34enne è stato arrestato dalla polizia per rapina e lesioni ai danni di una donna.

L’episodio si è verificato sabato 12 ottobre a Piacenza. In seguito alla segnalazione pervenuta al 113, la polizia ha raggiunto l’abitazione nella quale la 47enne ha dichiarato di aver avuto una discussione con un conoscente per ragioni di gelosia e che l’uomo l’aveva minacciata con un coltello. La lama era ancora piantata nell’armadio della camera da letto.

In base al racconto della donna, il 34enne le ha sottratto telefono e chiavi di casa prima di partire a bordo della propria auto. Gli agenti hanno subito avviato le ricerche e hanno individuato l’uomo in stato di alterazione per l’abuso di alcol. Addosso aveva gli oggetti di proprietà della 47enne.

Il 34enne è stato arrestato. La donna, invece, in forte stato di agitazione e con una leggera ferita all’altezza del collo, è dovuta ricorrere a cure mediche ed è stata accompagnata all’ospedale.

Oltre all’arresto per i reati di rapina e lesioni personali, è stato emesso dal questore il foglio di via obbligatorio dalla provincia di Piacenza per 3 anni, misura che verrà applicata all’atto della scarcerazione, divieto la cui violazione prevede la reclusione da 6 a 18 mesi e la multa fino a 10mila euro. Inoltre è stata applicata la misura dell’ammonimento del questore per violenza domestica.