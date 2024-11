“Che genere di differenze? Donne, lavoro e società”: confronto in Provincia

La strada per ottenere la parità di genere è ancora lunga, come purtroppo vediamo ancora oggi le violenze contro le donne sono in aumento e la sensibilizzazione è indispensabile per migliorare le cose.

Un passo in questo senso lo farà oggi, 28 novembre, la Provincia di Piacenza che ha organizzato un pomeriggio intero di dibattito su queste importanti tematiche in collaborazione con il Rotary Club Fiorenzuola Distretto 2050.

Il palazzo dell’ente di via Garibaldi da alcuni giorni è illuminato di rosso per ricordare che il 25 novembre è stata la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, ma non ci si deve mai limitare a questa singola giornata e tornerà dunque in campo con il convegno dal titolo “Che genere di differenze? Donne, Lavoro e Società”, evento in programma dalle ore 16.30 nella Sala Consiglio.

Sarà Claudia Ferrari, sindaca del Comune di Sarmato e già consigliera provinciale con delega alle Pari Opportunità a moderare un confronto a più voci con il primo intervento a cura del direttore di Libertà Gian Luca Rocco che darà un taglio improntato alla diffusione della conoscenza anche grazie al ruolo dei mezzi di informazione nella nostra società.

Spazio poi alle tre giovani autrici delle tesi di laurea che, tra il 2023 e il 2024, hanno ricevuto i riconoscimenti che il Rotary Club di Fiorenzuola ha istituito in memoria di Roberta Solari, indimenticata funzionaria della Provincia sempre in prima linea per le pari opportunità.

Illustreranno proprio gli argomenti delle proprie tesi: “Pregiudizio implicito ed esplicito a confronto: l’influenza dell’identità di genere e dell’orientamento sessuale” di Giulia Anzano, “Androcentrismo. L’esclusione della donna dagli studi antropologici” di Alice Anna Prati e “Inclusione e Coesione sociale in Italia: il contributo del Pnrr” di Francesca Pilato.

Si entrerà più nel merito di dati e chiavi di analisi successivamente con i rappresentanti delle realtà organizzatrici: la presidente della Provincia di Piacenza Monica Patelli e il presidente del Rotary Club Fiorenzuola Distretto 2050 Claudio Mazzari insieme alla Consigliera di Parità di Piacenza Venera Tomarchio, alla presidente del Centro Antiviolenza Associazione La Città delle Donne Donatella Scardi e alla presidente di Cipm Emilia Impresa Sociale Silvia Merli.

Infine, un emozionante momento per chiudere l’iniziativa con la proiezione del trailer del docufilm in ricordo di Elisa Pomarelli, realizzato dal regista Gianfranco Di Silvestro e prodotto da Telelibertà: una vicenda purtroppo tristemente nota e ricostruita nell’opera grazie alle voci di Debora Pomarelli, sorella di Elisa, e dell’amica di una vita Arianna Belforti, oltre a quelle dei rappresentanti dell’Arma, dell’avvocato Mauro Pontini, dello psicoterapeuta Marco Murgia e dei giornalisti di Libertà e Telelibertà Nicoletta Marenghi, Paolo Marino e Marcello Pollastri.

L’ingresso sarà libero, per informazioni 0523/795846, [email protected].