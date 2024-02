Un incendio e tre dispersi al Biazzi di Castelvetro, ma è una esercitazione

Un incendio e tre dispersi: i volontari di Protezione Civile di Castelvetro e Caorso, guidati dal presidente Claudio Mariotti si sono dati da fare per mettere in sicurezza gli ospiti e il personale dell’Istituto Emilio Biazzi.

L’esercitazione è stata un’operazione volta a valutare l’efficienza della macchina operativa dei soccorsi nel caso si dovesse far fronte ad una reale emergenza.

L’intervento ha interessato il primo piano della casa protetta per anziani con i suoi venti utenti. Gli utenti allettati sono rimasti in camera con l’indicazione di dover chiudere la porta di accesso di ogni stanza. Chi è in condizione di deambulare autonomamente e chi è in carrozzina è stato invece accompagnato in una ‘zona calma’ (un’area considerata sicura).

Un anziano e due volontarie sono risultate disperse, richiedendo l’intervento delle squadre cinofile di Calendasco del gruppo ‘Search and Rescue K9 – Tana Jeannette’: Gina condotta da Barbara Casella, Ipa condotta da Nicola Spingardi e Kira condotta da Angiselda Manfrinato.

L’anziano è stato poi soccorso dall’equipaggio della Pubblica Assistenza di Monticelli-Caorso- Castelvetro.

Hanno accolto i volontari impegnati nell’operazione la sindaca, Silvia Granata e il presidente dell’Istituto, Silvio Bossi.