Castel San Giovanni, il 17 marzo cittadinanza onoraria a don Luigi Mosconi

Domenica 17 marzo don Luigi Mosconi verrà insignito a Castel San Giovanni della cittadinanza onoraria. La cerimonia si terrà al termine della messa delle 10 in Collegiata. Lo ha reso noto la sindaca Lucia Fontana durante una seduta del consiglio comunale.

“Nel frattempo – ha informato la prima cittadina – chi lo vorrà in questi giorni potrà recarsi in parrocchia e fare un’offerta”. Il ricavato verrà consegnato a don Mosconi perchè lo utilizzi per le missioni in cui è impegnato da oltre mezzo secolo.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ