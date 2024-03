Buche in strada: sulla via Emilia da Castello a Piacenza almeno 160 buche

Traffico rallentato e maggiore stress alla guida: sulla via Emilia che collega Castel San Giovanni a Piacenza sono almeno 160 le buche che minano la sicurezza degli utenti della strada. Difficile da ignorare in questi giorni la difficoltà di chi è alla guida alle prese con il tentativo di evitare quelle grosse voragini, spesso e volentieri, trasformate in “piscinette” dalla pioggia incessante.

“Mai vista una cosa del genere – lamenta un automobilista fermo a una stazione di benzina all’altezza di Sarmato -, il punto è che oltre a danneggiare la macchina, uno può farsi anche seriamente male”.

Anche sui social, non mancano le lamentele e le testimonianze di chi ha danneggiato il proprio veicolo.

L’ARTICOLO DI RICCARDO FOTI SU LIBERTA’