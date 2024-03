Occupazione femminile, al via corsi di formazione gratuiti: le info per candidarsi

Corsi di formazione gratuiti e aperti a tutte le età per creare o migliorare la propria dimensione professionale, prendere consapevolezza delle proprie capacità e spenderle al meglio in un contesto lavorativo.

È la nuova iniziativa a sostegno dell’occupazione femminile presentata questa mattina, mercoledì 6 marzo, in conferenza stampa dall’assessore al welfare Nicoletta Corvi, promossa e finanziata dal Comune di Piacenza e dalla Regione Emilia Romagna con l’obiettivo di favorire l’inserimento o il posizionamento delle donne nel mondo del lavoro.

Attraverso la collaborazione con diversi professionisti già attivI in alcune realtà del territorio – quali Tutor Scarl. Emporio Solidale, il Centro di Solidarietà di Piacenza e Federconsumatori – il progetto si concretizza in due percorsi differenti.

“A partire da maggio, un corso base di ingresso, per chi si affaccia per la prima al mondo del lavoro – spiega Corvi – e uno avanzato per chi ha già un’occupazione ma ha desiderio di cambiamento, vuole migliorare la propria situazione lavorativa o svolgere una mansione più allineata al proprio sé”.

I posti sono limitati ed è possibile accedervi con un colloquio di selezione.

Per candidarsi occorre compilare un form di iscrizione collegandosi all’indirizzo www.tinyurl.com/y7revu7u, entro il 31 marzo.

Le candidate saranno convocate per un colloquio di selezione utile a cogliere le motivazioni, aspettative ed esigenze delle future corsiste. Potranno essere messe a disposizione ore di baby-sitting per meglio consentire la partecipazione ai corsi.