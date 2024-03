Castel San Giovanni, nasce lo sportello per le donne: luogo di incontro e aiuto pratico

Sabato 23 marzo in via Nino Bixio 21, a Castel San Giovanni, apre un nuovo servizio. Si chiama Punto informativo donne e sarà gestito dalle volontarie di AriaNuova, associazione che giusto un anno fa ha debuttato nel panorama delle realtà locali. Il neonato sodalizio punta a un obiettivo ambizioso: creare uno sportello che possa diventare il punto di riferimento per le donne di Castel San Giovanni, e non solo, che necessitano di un sostegno. Un aiuto per piccole pratiche quotidiane, come compilare moduli accedere allo Spid inviare un curriculum, stendere una relazione. Lo sportello si prefigge però anche un altro obiettivo, e cioè diventare un luogo di incontro di ascolto per tutto quanto attiene all’universo femminile.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTA’