Intitolazione scuole di Gossolengo vincono la partigiana e la giornalista

Se non ci saranno intoppi e se la Prefettura darà il suo ok, la scuola media di Gossolengo sarà dedicata a Medina Barbattini, staffetta partigiana e prima donna a sedere nel consiglio comunale di Piacenza. Mentre la scuola elementare di Quarto, porterà il nome di Ilaria Alpi, giornalista uccisa nel 1994 a Mogadiscio con il collega cineoperatore Miran Hrovatin.

A deciderlo, nelle scorse settimane, sono stati i cittadini di Gossolengo che hanno potuto votare liberamente su una rosa di sei nominativi – tutti femminili – proposti in parte dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Rivergaro e Gossolengo e in parte dalle commissioni consiliari Toponomastica e Pari Opportunità.

L’esito del sondaggio è stato annunciato alla biblioteca comunale e arriva proprio nei giorni della Festa della Donna. Per le scuole medie, oltre a Medina Barbattini, le candidate proposte ai cittadini: la giornalista Oriana Fallaci e l’agente di polizia Emanuela Loi, uccisa nella strage mafiosa di via D’Amelio; alla primaria di Quarto, il nome di Ilaria Alpi si è affiancato invece a quelli della scienziata Rita Levi Montalcini e della poetessa Alda Merini.

La scelta è stata quella di due figure coraggiose che vissero entrambe gli orrori della guerra, a cinquant’anni di distanza l’una dall’altra.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ