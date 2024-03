Telefoni muti in Val Tidone: “Da una settimana senza linea fissa”

“Da una settimana il municipio e diverse abitazioni private sono senza linea telefonica fissa. E se va bene il guasto sarà riparato tra cinque giorni. Nel 2024 è impensabile che un ente pubblico, che dovrebbe essere punto di riferimento per i cittadini, resti isolato per così tanto tempo”. È lo sfogo del sindaco di Ziano Manuel Ghilardelli, dopo il perdurare dei disagi della rete Tim nel comune della Val Tidone: da sabato 2 marzo, infatti, sulle colline i telefoni sono muti e ci si arrangia solo con i cellulari, ma solo nelle zone dove c’è il segnale.

Sembra tutta colpa di un guasto a una centralina nella zona di Borgonovo, nei pressi della Statale 412. E pare che i tecnici, per poter intervenire, debbano attendere il via libera da parte di Anas per poter procedere con uno scavo lungo la strada. “Ci hanno garantito che tra cinque giorni si potrà riattivare la linea. Speriamo almeno che non ci siano altri ritardi”, conclude il sindaco.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTÀ