Fuga di monossido: famiglia intossicata, cinque persone in ospedale

Attimi di grande apprensione nel pomeriggio di lunedì 11 marzo nel comune di Rivergaro. Una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio. Due adulti e tre minori sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Piacenza, fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita. In base alle prime informazioni, pare che la fuga di monossido sia stata causata dal malfunzionamento della caldaia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.