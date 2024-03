Castel San Giovanni, domenica la cittadinanza onoraria a don Mosconi

Domenica 17 marzo Castel San Giovanni premia don Luigi Mosconi, sacerdote che ha speso gran parte del suo servizio a favore delle missioni in sud America. Prima di partire per le missioni, dal 1964 al 1967, don Mosconi ha però trascorso tre anni a Castello e – per la forte l’impronta lasciata al paese della Val Tidone – si è deciso di tributargli la cittadinanza onoraria.

“Castel San Giovanni è stato il mio trampolino di lancio verso il mondo. Mi ha dato la spinta per avanzare e per allargare i miei orizzonti” dice il sacerdote 83enne. “Non merito tutto questo, ma certo mi fa piacere. Sono grato e riconoscente e per me sarà un impegno a vivere ancora meglio e più in profondità il mio servizio“. La cerimonia si terrà domenica in teatro, dopo la messa delle 10 in Collegiata.