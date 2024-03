Per 45 anni servitore della giustizia in magistratura, Pio Massa va in pensione

Meno riforme e più magistrati. Ecco la ricetta per risolvere i problemi della giustizia per Pio Massa, da un paio di giorni in pensione dopo 45 anni in magistratura, dei quali trenta spesi a Piacenza. Giovedì 14 marzo ha lasciato l’incarico di presidente del tribunale di Parma, che rivestiva dal 2016.

“La riforma Cartabia ha complicato la vita dei tribunali, se avessi la bacchetta magica da domani metterei in servizio mille e duecento magistrati in più – racconta a Libertà -. Così colmeremmo rapidamente tutte le problematiche di ritardi nei processi. Ci vuole realismo. Personale prima di tutto. Poi informatica, digitalizzazione e sistemi telematici che reggano, non in manutenzione tre giorni a settimana”.

