Castel San Giovanni ricorda le vittime del Covid, piantato un nocciolo

Castel San Giovanni ha reso omaggio alle vittime del Covid. Nel fazzoletto verde, chiamato “il Bosco della memoria”, che nel giugno del 2021 venne dedicato a tutti i castellani che persero la vita durante quei giorni terribili, è stato piantato un nocciolo. Il momento di raccoglimento e di preghiera non ha voluto essere soltanto un evento commemorativo, ma anche e soprattutto un’occasione per riflettere.

“Ci siamo trovati ad affrontare una situazione inedita – ha ricordato la sindaca Lucia Fontana – nei confronti della quale non avevamo strumenti”. La sindaca ha ricordato il lavoro di squadra di tutti i sindaci impegnati ad affrontare qualcosa a cui nessuno era preparato. Uno di loro, Giovanni Malchiodi sindaco di Ferriere, quella lotta la perse. Un pensiero è andato anche a lui, come a tutti i castellani scomparsi e a tutto il personale medico, delle forze dell’ordine, personale assistenziale che in quel periodo fece letteralmente i salti mortali per salvare vite umane.