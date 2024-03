Il cantiere di Porta Borghetto raccontato dalla creatività degli studenti del Cassinari

“Il cantiere racconta – Com’era e come sarà“. Si tratta del progetto ideato dall’amministrazione comunale e affidato agli studenti della classe 4° indirizzo Grafica del liceo artistico Cassinari, come PCTO (percorso per competenze trasversali e orientamento) per il cantiere di Porta Borghetto.

Da qui nasceranno i cartelloni interattivi che, inquadrando un QR code, mostreranno testi, immagini, link e file audio realizzati dai ragazzi, mirati a raccontare il contesto storico/geografico e culturale dell’area oggetto di interesse e dei fabbricati presenti, il progetto esecutivo finale e la nuova destinazione d’uso.

L’obiettivo del progetto – Dopo aver condotto sopralluoghi nei cantieri e seguito le diverse fasi di stampa dei cartelloni realizzati, gli studenti saranno chiamati a sviluppare le capacità di comunicazione in un lavoro di squadra che vede assegnare a ciascuno, in base alle proprie attitudini, un ruolo preciso: la direzione creativa all’art director, la progettazione grafica ai graphic designer e la ricerca, selezione e riscrittura dei testi informativi ai copywriter.

Un’iniziativa che, oltre alla zona di Porta Borghetto, coinvolgerà anche l’ex Laboratorio Pontieri, le ex Scuderie di Maria Luigia e l’ex rimessa locomotori Berzolla. A illustrarne i dettagli stamani, in un incontro sul posto accanto alla classe protagonista, l’assessora all’Urbanistica Adriana Fantini, la dirigente dell’istituto Cassinari – Tramello Sabrina Mantini, i docenti Valeria Poli e Roberto Dapoto, tutor di progetto per il liceo insieme alla profesoressa Maria Costanzo. Per quanto riguarda gli uffici comunali, il ruolo di tutor è svolto dall’architetto Daria Ghezzi su Porta Borghetto ed ex Laboratorio Pontieri, per i restanti dall’architetto Emanuela Schiaffonati, mentre il dirigente di riferimento, alla guida del Settore Sviluppo del Patrimonio, è l’ingegner Enrico Mari.