Scontro tra ciclisti a Pieve Dugliara, due feriti trasportati in ospedale

Uno scontro tra due ciclisti si è registrato nel primo pomeriggio di venerdì 22 marzo a Pieve Dugliara sulla Provinciale 28. I due ciclisti feriti sono stati trasportati in ambulanza all’ospedale di Piacenza. Le loro condizioni sono serie ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto era atterrato anche l’elisoccorso del 118. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale.