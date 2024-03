Boscone Cusani, via al progetto da mezzo milione di euro per creare una piazza

Con un investimento da mezzo milione di euro, forse il più grande mai messo in campo da quando è nato il paese, la comunità di Boscone Cusani potrà avere finalmente una piazza e un luogo di ritrovo per i suoi abitanti. Come? Abbattendo un intero complesso di edifici abbandonati e pericolanti che si trova al centro del paese, per lasciare spazio ad aree verdi, parcheggi e panchine.

cosa prevede il progetto?

Così l’amministrazione ha già dato il via in queste settimane ad una vera e propria rivoluzione urbanistica che cambierà faccia al vecchio paese addossato all’argine del Po. In base al progetto preliminare firmato dall’architetto Alex Massari con opere per 516mila euro, si prevede l’abbattimento di una serie di caseggiati su una superficie di 747 metri quadrati che comporteranno – al loro posto – l’allargamento di via Boscone, la realizzazione di una piazza con aree verdi dotate di arredi e impianti di illuminazione.

Inoltre, è prevista una nuova viabilità (con piattaforme rialzate per gli attraversamenti pedonali, nuove intersezioni, spazi per la sosta delle auto) e anche una nuova pavimentazione rialzata nello spazio di fronte alla chiesa, per ridare valore a un sagrato oggi usato come parcheggio.