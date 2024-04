“Mamma, grazie per ciò che mi hai dato”. Anonima lettera in un tronco al parco

“Cara mamma, ti ringrazio per quello che hai fatto per me”. E poi, di seguito, due paginette scritte a biro e col cuore, una specie di addio così inconsueto in tempi di chat e social. Non si tratta di un messaggio infilato in bottiglia e gettato in mare, bensì inserito all’interno del tronco di un albero al parco di Montecucco. E a trovarlo è stato, per caso, uno dei volontari che si occupano di tenere pulito il parco, che ora si interroga sulla natura di questo misterioso scritto.

L’ARTICOLO DI CRISTIAN BRUSAMONTI SU LIBERTA’