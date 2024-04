Derubato ancora Peveri, imprenditore che sparò al ladro: “E’ il 96esimo furto”

Furto in un cantiere a Sarmato dove ignoti hanno portato via un escavatore e provocato danni per oltre 200mila euro.

Il proprietario è Angelo Peveri, l’imprenditore condannato in passato con l’accusa di aver sparato a un ladro sorpreso nel suo cantiere.

I malviventi sono entrati nel cantiere a Sarmato, hanno disattivato i satellitari collegati ai mezzi per agire indisturbati e hanno caricato l’escavatore su un pianale collegato a un trattore e poi sono fuggiti.

“E’ il 96esimo furto che subisco- ha dichiarato Peveri -, ma è la prima volta con queste modalità. Non mi era mai successo di subire il furto di un mezzo. Sono amareggiato ma vado avanti”.

Rispetto a quello che accadde anni fa, Peveri commenta “Non lo rifarei più, mi piacerebbe però poter andare a letto e dormire tranquillamente senza il timore di dovermi svegliare alla mattina e fare i conti con il furto di un mezzo. Credo che lo Stato debba fare ancora molto più che per punire i ladri, per tutelare gli onesti”.

La condanna a quattro anni e sei mesi di carcere era stata confermata in Cassazione nel 2019. L’anno successivo Peveri venne affidato ai servizi sociali come misura alternativa alla reclusione. Da diversi mesi l’imprenditore ha saldato il debito con la giustizia.