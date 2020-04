Angelo Peveri ai servizi sociali, la soddisfazione dei sindaci della Val Tidone

Alla notizia che sarebbe dovuto andare in carcere quasi tutti i sindaci valtidonesi si erano dati convegno in comune a Castel San Giovanni per esprimere solidarietà ad Angelo Peveri. Ora, alla notizia che l’imprenditore sarmatese è stato affidato ai servizi sociali, molti di loro esultano. Il sindaco di Castel San Giovanni Lucia Fontana parla di “grande soddisfazione”. Per il sindaco leghista di Ziano Manuel Ghilardelli “Angelo Peveri ha passato anche troppo tempo in carcere”. Franco Albertini, sindaco di Alta Val Tidone, dice: “viviamo in uno Stato dove purtroppo i cittadini onesti sono poco tutelati”.

I dettagli su LIbertà