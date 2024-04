Dieci multe per la Ztl: il Comune le cumula, il giudice ne annulla nove

Un automobilista si è dimenticato di rinnovare il pass per la Ztl, è passato dieci volte sotto le telecamere del Comune e ha ricevuto altrettante contravvenzioni. Il punto è che non è stato destinatario di dieci singole contestazioni, notificate di volta in volta, bensì un’unica sanzione cumulativa. E da questo fatto è nato un contenzioso con palazzo Mercanti, che ha visto l’automobilista avere la meglio.

L’uomo ha fatto ricorso al giudice di pace sostenendo che sì, era in torto per non aver rinnovato il pass, ma che fosse ingiusta la contestazione di dieci violazioni in un colpo solo. Se avesse subito ricevuto la prima multa, si sarebbe messo in regola e non avrebbe sbagliato per altre nove volte. Il giudice di pace gli ha dato ragione. Il Comune, convinto di avere agito correttamente, ha presentato un ricorso al tribunale civile. Così il caso è finito sul tavolo del giudice, il quale ha confermato la sentenza precedente.

L’ARTICOLO DI PAOLO MARINO SU LIBERTA’